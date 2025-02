Haddad: Dólar perde força e estamos adotado medidas para ‘um patamar mais adequado’

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta sexta-feira, 7, que a queda do dólar irá ajudar a baixar o preço dos alimentos no médio prazo. “A política que estamos adotando para trazer o dólar para um patamar mais adequado terá reflexo nas próximas semanas”, disse.

Apesar da fala, o ministro não especificou quais são as iniciativas tomadas para ajustar o câmbio. Ele falou no entanto que a eleição de Trump teria sido responsável pela alta da moeda estadunidense no final de 2024, e que “o dólar já está perdendo força, e isso também colabora para a redução dos alimentos no médio prazo”.

Em 2024, o dólar acumulou alta de 27,36% perante ao real, fechando o ano na cotação de R$ 6,179. Já neste ano, a moeda estadunidense teve quedas consecutivas, e fechou o pregão da última quinta-feira, 6, no menor patamar desde 18 de novembro do ano passado: R$ 5,7649 reais.

