Haddad minimiza fala de Galípolo e pede “calma” ao monitorar IPCA

Ministro da Fazenda afirma que a inflação precisa ser analisada a longo prazo; taxa anualizada ficou no teto da meta em julho

Haddad (foto) falou a jornalistas no Ministério da Fazenda, em Brasília Gabriel Benevides/Poder360 – 9.ago.2024

Gabriel Benevides 9.ago.2024 (sexta-feira) – 12h39



O ministro Fernando Haddad (Fazenda) minimizou as falas do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre quais serão os patamares dos juros no Brasil. O titular do ministério sinalizou nesta 6ª feira (9.ago.2024) que não necessariamente viu um indicativo de aumento na taxa básica no discurso do economista.

“Ele falou que o mandato do BC é perseguir a meta [de inflação], e a meta foi fixada recentemente por um decreto presidencial. Tem um novo decreto que regula isso”, declarou a jornalistas na sede da Fazenda, em Brasília.

Galípolo declarou na 5ª feira (8.ago) não haver espaço para “tergiversação” no Copom (Comitê de Política Monetária) caso seja necessária uma elevação da taxa básica de juros.

O economista também fez uma analogia para negar que haja alguma hesitação sobre aumento de juros: “Para mim, se assemelha a um sujeito que decidiu estudar medicina, foi trabalhar no pronto-socorro, mas infelizmente não pode ver sangue, senão ele desmaia. Não faz muito sentido imaginar que vai passar 4 anos sem fazer algo nesse sentido”.

O discurso mais duro de Galípolo foi visto com bons olhos pelo mercado. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo, ele é cotado para assumir a presidência do Banco Central em 2025. Com a sinalização de controle à inflação, ele ganha fôlego entre os agentes financeiros.

Haddad reforçou a função da autoridade monetária de “cuidar” do índice de preços, mas que a inflação precisa ser observada a longo prazo. Também afirmou que seu ministério está “acompanhando” e “tomando as medidas necessárias” em relação ao indicador.

O ministro mencionou a retração no dólar, que começou na 3ª feira (6.ago) como um possível indício de melhora para os próximos meses. Afirmou também que um efeito de um pior cenário global na inflação já era esperado para 2024 e pediu “calma” em relação ao monitoramento dos preços.

“O dólar teve uma queda significativa nos últimos dias e a gente espera que esses números convirjam para patamares inferiores. Mas esperávamos, em função do que está acontecendo no mundo, que desse uma mexida na inflação deste ano. Mas vamos acompanhar com calma”, declarou Haddad.

INFLAÇÃO, DÓLAR E JUROS A inflação do Brasil acumulada nos 12 meses encerrados em julho atingiu 4,50%. É exatamente o mesmo valor do teto da meta definida pelo governo ao indicador. O centro do objetivo é de 3,0%, mas com tolerância de 1,5 ponto percentual.

Os dados são importantes porque podem indicar como o Banco Central vai alterar ou manter os rumos dos juros no Brasil. A taxa básica (Selic) está em 10,5% ao ano, um patamar relativamente alto.

O objetivo da manutenção é controlar a inflação. O crédito mais caro desacelera o consumo e a produção. Como consequência, os preços tendem a não aumentar de forma tão rápida.

Um dos fatores que influencia a elevação dos preços é o dólar. A moeda está acima de R$ 5,00 desde 28 de março, ou seja, há 134 dias.

Com a moeda norte-americana mais cara, a tendência é uma pressão na inflação brasileira por causa dos efeitos das mudanças nas dinâmicas das importações e exportações. Entenda mais nesta reportagem.