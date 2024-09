Haddad: não há razões para Brasil crescer menos do que a média mundial

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

1 de 1 Imagem colorida do ministro Fernando Haddad em frente a microfone – Metrópoles – Foto: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFotoO ministro da Fazenda, Fernando Haddad. afirmou, nesta quarta-feira (4/9), que o Brasil não tem razões para crescer menos do que a média mundial.

A declaração foi dada em entrevista ao programa Em Ponto, da GloboNews.

“Nós temos condições de crescer. Isso digo desde o ano passado, o Brasil não tem razões para crescer menos do que a média nacional. Obviamente que a gente sempre quer ir além disso, mas não tem razões objetivas e materiais para a gente crescer menos do que a média mundial, que tem sido de 3%”, frisou Haddad.

Para o ministro, se o FMI [Fundo Monetário Internacional] está dizendo que o PIB [Produto Interno Bruto] potencial é 2,5%, o ministro da Fazenda não vai falar que é menos. É daí para mais”, disse.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo semestre de 2024 (abril a junho) foi de 1,4%, acima das expectativas do mercado.

Ontem, Haddad informou que a equipe econômica do governo Lula (PT) deve reestimar o PIB para este ano. Assim, com os dados do IBGE, ele avalia que o índice pode chegar a 2,8% em 2024.

