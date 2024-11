Haddad retorna a Brasília para tentar acabar com impasse sobre pacote de cortes de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornará a Brasília nesta segunda-feira com o objetivo de avançar nas negociações sobre um pacote de cortes de gastos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde o final de novembro, mais de 20 horas de reuniões foram realizadas com ministros e representantes sindicais para discutir as medidas. O anúncio das propostas pode demorar alguns dias, dependendo das conversas entre Haddad e os presidentes do Senado e da Câmara.

A busca por medidas estruturais que garantam economias permanentes nas contas públicas é uma prioridade para Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Contudo, há resistência de ministros de outras pastas em relação a mudanças que possam impactar suas áreas. Entre as principais propostas em análise estão alterações no Fundeb, no Abono Salarial, no seguro-desemprego e no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Embora o governo não esteja considerando desvincular o pagamento do salário mínimo aos aposentados do INSS, a possibilidade de limitar a indexação do salário mínimo a um teto de 2,5% ainda está em discussão. O mercado financeiro estima que o governo precisará economizar cerca de R$ 25 bilhões no próximo ano e apresentar mais R$ 30 bilhões em propostas estruturais para restaurar a confiança nas contas públicas.

Os dados mais recentes mostram que o endividamento bruto do governo atingiu 78,5% em agosto, enquanto o déficit primário foi de 2,26% nos 12 meses encerrados no mesmo mês. A inflação está acima do limite da meta estabelecida, e o Banco Central tem aumentado a taxa Selic, o que pressiona ainda mais a dívida pública. Nesse contexto, o corte de gastos é visto como uma solução essencial para a economia, ajudando a reduzir o déficit e a controlar a inflação.

Líderes do Partido dos Trabalhadores (PT) reconhecem a gravidade da situação econômica e a necessidade de encontrar soluções que não penalizem apenas os mais vulneráveis, a fim de evitar uma reação negativa do eleitorado. O fortalecimento do alinhamento entre a Fazenda e a Casa Civil pode proporcionar a Lula uma maior segurança para tomar decisões difíceis em um cenário desafiador.

*Reportagem produzida com auxílio de IA