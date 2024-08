Haddad se reúne com Lula e líderes sobre pautas no Congresso

Ministro esteve com o presidente e congressistas na manhã desta 2ª (12.ago); diz ter conversado sobre o projeto que regulamenta a tributária

Gabriel Benevides 12.ago.2024 (segunda-feira) – 12h30



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na manhã desta 2ª feira (12.ago.2024) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e líderes do Congresso. Segundo ele, a conversa foi pautada pela agenda do governo no Legislativo. Sinalizou que novos encontros devem ser realizados em breve.

“Foi uma reunião de pauta legislativa, mas hoje ainda e amanhã vamos ter reuniões para encaminhar esses assuntos”, declarou Haddad a jornalistas na sede do ministério.

O titular da Fazenda afirmou que os temas centrais abordados foram a votação de 2 projetos de lei:

o projeto complementar de regulamentação da tributária (nº 68 de 2024), que está no Senado; aquele que instituiu o programa de incentivo ao crédito Acredita (nº 1.725 de 2024). No caso da tributária, Haddad disse ser necessário ajustar “alguns detalhes que estão sendo negociados”. Não disse quais seriam essas questões. O maior impasse em relação ao texto é o tempo de análise na Casa Alta. Alguns senadores querem retirar a urgência constitucional do projeto para fazer uma análise com mais parcimônia.

A reunião começou por volta de 9h no Palácio do Planalto, em Brasília. Estavam presentes:

Rui Costa, ministro da Casa Civil; Márcio Macêdo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência; Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais; Laércio Portela, ministro interino da Secretaria de Comunicação Social; senador Randolfe Rodrigues (PT-AP)_, líder do Governo no Congresso; senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do Governo no Senado; deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do Governo na Câmara; Marco Aurélio Marcola, chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República. HADDAD & CONGRESSO NO 2º SEMESTRE O Congresso inicia o 2º semestre de trabalho de 2024 com ênfase nas pautas econômicas, a maioria ligada diretamente a Haddad. De desoneração à regulamentação da reforma tributária, Câmara e Senado enfrentam prazo curto para analisar projetos por causa das eleições municipais de 2024.

Os anos eleitorais são tradicionalmente esvaziados no Congresso durante a campanha. Nesse período, os deputados permanecem em seus Estados para concorrer às eleições municipais ou apoiar aliados. E as pautas permanecem pendentes.

