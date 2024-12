Haddad sobre dólar: “Não vou dizer qual meta de câmbio BC deve mirar”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (19/12) que não há um patamar ideal para o dólar, após recordes históricos, com a moeda ultrapassando a marca dos R$ 6 e fechando acima desse nível por dias seguidos.

“Nós temos de corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui [no Brasil] não no sentido de buscar o nível de dólar, não no sentido de mirar uma meta, não é nesse sentido que eu penso que nós deveríamos atuar”, afirmou Haddad em café da manhã com jornalistas, na sede da pasta, em Brasília.

Para o ministro, o Banco Central (BC) deve promover correções “sempre que houver uma disfuncionalidade por incerteza, insegurança, seja lá o que for, que gere uma disfuncionalidade no mercado de câmbio e no mercado de juros”.

“Não vou cometer o equívoco de dizer qual é a meta de câmbio que o Banco Central deve mirar”, destacou Haddad, ao ser questionado se o dólar deveria retornar para a casa de R$ 5.

“Hoje, ele (BC) olha a meta de inflação contínua, ele tem de estabelecer calendário para trazer a inflação para a meta”, prosseguiu. Em seguida, Haddad explicou que a autoridade monetária, como já indicou, vai manter a taxa de juros restritiva até que a inflação retorne ao intervalo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Vinícius Schmidt/Metrópoles 2 de 5 Vinícius Schmidt/Metrópoles 3 de 5 Vinícius Schmidt/Metrópoles 4 de 5 Vinícius Schmidt/Metrópoles 5 de 5 Vinícius Schmidt/Metrópoles

Haddad reconheceu que houve um problema de comunicação no fim do ano que fez a valorização do dólar ficar mais forte e defendeu a melhora dessa comunicação. Ele também citou o fortalecimento da moeda norte-americana no mundo inteiro.

O ministro espera que, após atuação do BC e do Tesouro Nacional e com maior clareza em torno das medidas de revisão de gastos, a tensão se atenue, e as coisas voltem à normalidade. Ele pontuou, porém, que o cenário externo “continua desafiador”.

Dólar hoje

A moeda abriu em baixa nesta sexta-feira. Às 9h05, registrava queda de 0,53%, cotada a R$ 6,08 (a mínima chegou a R$ 6,05). Há expectativa de estabilidade da divisa nesta manhã.

Isso porque o Banco Central anunciou que fará novos leilões no mercado. Essas intervenções foram fundamentais para conter a alta da moeda norte-americana na quinta-feira (19/12), quando ela recuou 2,32%, a R$ 6,12, no fim do pregão, depois de ter atingido R$ 6,30.

Às 9h15, logo na abertura do mercado, o BC vai oferecer US$ 3 bilhões à vista. Na sequência, realizar dois leilões de linha – no qual há oferta de dólares com compromisso de recompra da moeda – no valor total de US$ 4 bilhões.

O BC informou que também fará dois leilões de linha, no valor total de US$ 4 bilhões. Nessa modalidade, os dólares são vendidos, mas com o compromisso de recompra por parte do Banco Central em um prazo determinado. Por isso, ela tem menor impacto na cotação da moeda.