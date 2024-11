Haddad vai ao Congresso e planeja pacote fiscal em 2025

Após reuniões e debates intensos, a equipe econômica do governo federal está prestes a anunciar um pacote fiscal que visa economizar entre R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões no próximo ano. O plano, que será oficialmente divulgado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após a cúpula do G20 no Rio de Janeiro e a visita do presidente chinês Xi Jinping, também projeta uma economia de R$ 40 bilhões para 2026. O pacote inclui medidas como o reajuste do salário mínimo, com limites de ganho real entre 0,6% e 2,5%, e restrições a programas sociais como o Bolsa Família.

O esboço da proposta já foi apresentado aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O governo busca convencer os ministérios das áreas sociais, Saúde e Educação sobre a necessidade dos cortes. Também deverá entrar na tesoura o Ministério da Defesa. A inclusão deste último gerou críticas do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que considera a política fiscal atual do governo inadequada. A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) também se manifestou contra os cortes em saúde e educação, alertando para as consequências negativas na qualidade de vida da população.

Rodrigo Pacheco afirmou que o Legislativo trabalhará para aprovar a proposta com o mesmo empenho dedicado à reforma tributária. No entanto, o debate sobre o corte de gastos continua, com críticas à estrutura do funcionalismo público e à necessidade de uma reforma administrativa. A discussão sobre a eficiência dos gastos públicos e a busca por uma gestão mais eficaz permanecem no centro das atenções, enquanto o governo tenta equilibrar suas contas e retomar a confiança dos investidores.

Enquanto o governo se prepara para enfrentar a resistência política e social, a expectativa é que o pacote fiscal traga um alívio temporário às contas públicas. No entanto, especialistas alertam que medidas de austeridade podem ter efeitos adversos a longo prazo, especialmente se não forem acompanhadas de reformas estruturais que promovam o crescimento econômico sustentável. O desafio do governo será encontrar um equilíbrio entre a necessidade de ajuste fiscal e a manutenção de políticas sociais que garantam o bem-estar da população.

*Com informações de Janaina Camelo

*Reportagem produzida com auxílio de IA