Hadson explica tentativa de beijar Victor Hugo no BBB20: “O primeiro”

O ex-BBB Hadson Nery se pronunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (4/1) sobre falas de Victor Hugo em um podcast. Victor afirmou que Hadballa queria beijá-lo durante o BBB20, alegando que o ex-jogador de futebol o perseguia no programa da Globo.

“O Hadson queria me beijar. O Hadson me perseguia nas festas, querendo me beijar. Ele falava assim: ‘Vamos fazer história, vamos ser os primeiros a dar um beijo na boca’. Eu falava: ‘Hadson, deixa de onda’. Ele falava direto, gente!”, afirmou o ex-BBB ao PodDarPrado, apresentado por Gabi Prado.

Hadson, por sua vez, confirmou que tentou beijar o colega de confinamento para fazer história no programa como o primeiro beijo na história do Big Brother Brasil. A marca, no entanto, veio somente no BBB21, quando Lucas Penteado e Gil do Vigor trocaram um super beijo durante uma festa.

“Victor Hugo, você tem razão. Contra fatos não há argumentos. Foi verdade, sim, gente. Pena que o mimimi, a hipocrisia das fadas… e você, meu amigo Victor Hugo, você não percebeu isso antes. Se você tivesse percebido, a gente teria quebrado o castelo das fadas ao dar um selinho, dar um beijo no reality”, disse Hadballa.

“Numa festa que chamava Gato e o Rato, se não me engano, eu cogitei dar um selinho no Victor Hugo porque eu sabia que seria o primeiro de todos os BBBs. E também para as pessoas pararem de julgar pela capa”, completou o ex-jogador de futebol.