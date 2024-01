Haley questiona sanidade de Trump após ele confundi-la com Pelosi

Em declaração na 6ª feira (19.jan), republicano parecia querer culpar Nancy Pelosi pelo 6 de Janeiro, mas disse o nome da pré-candidata

A candidata às primárias do Partido Republicano à Casa Branca Nikki Haley, 52 anos, ex-governadora da Carolina do Sul, questionou a aptidão mental de Donald Trump depois de o ex-presidente dos EUA (Estados Unidos) supostamente confundi-la com Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara.

Na 6ª feira (19.jan), Trump disse que Haley tem responsabilidade nos ataques ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Ela nunca ocupou um cargo no Congresso norte-americano.

O político disse que o seu governo (2017-2021) ofereceu um reforço de 10.000 agentes de segurança para proteger o local, mas ela não aceitou. Ele parece ter confundido a adversária com Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara norte-americana, normalmente indicada por Trump como culpada pelos atos extremistas.

Em um ato com apoiadores no sábado (20.jan.2024) em Keene, New Hampshire, Haley declarou: “A preocupação que tenho é, não estou dizendo nada depreciativo, mas quando você está lidando com as pressões de uma Presidência, não podemos ter outra pessoa que se questione se está mentalmente apta”.

Segundo a ex-governadora da Carolina do Sul, a justificativa apresentada seria de que Trump “ficou confuso” e “estava falando sobre outra coisa”, no caso Nancy Pelosi. “Ele me mencionou várias vezes nesse cenário”, disse Haley. E completou: “Eu nem estava em DC [Distrito de Colúmbia] em 6 de Janeiro”.

Em entrevista à Fox, Haley questionou se o país, realmente, terá “duas pessoas de 80 anos concorrendo à presidência”. Anteriormente, ela também já havia destacado sua diferença de idade com Trump (77 anos) e Biden (81 anos) e pediu limites de mandato e testes cognitivos para políticos com mais de 75 anos de idade.

Depois das declarações da pré-candidata, o ex-presidente exaltou sua aptidão mental em um evento de campanha em Manchester, New Hampshire: “Há alguns meses, fiz um teste cognitivo que meu médico me deu e consegui”. Trump declarou que quando “ficar mal” irá avisá-la. E afirmou que sua “mente está mais forte agora do que há 25 anos”.

Chris LaCivita, conselheiro sênior da campanha de Trump, disse em seu perfil no X (ex-Twitter), que Nancy e Nikki “é uma distinção sem diferença”.

Se vencer a eleição, Trump assumirá a Presidência com 78 anos. Biden assumiu com a mesma idade, tonando-se o presidente mais velho a tomar posse.

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES As eleições presidenciais nos Estados Unidos serão realizadas em 5 de novembro de 2024. Antes, os candidatos precisam enfrentar seus colegas de partidos nas eleições primárias para que os escolhidos entrem na disputa oficial pelo Executivo.

As votações se dão nos Estados. Leia abaixo a programação e datas centrais das eleições dos EUA: