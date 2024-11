Halloween, Raça Negra e mais: confira dicas do fim de semana em SP

São Paulo — O mês de novembro começa neste fim de semana com muito agito em São Paulo. Além de shows de ícones como Raça Negra e Pabllo Vittar, a agenda cultural reúne atrações na temática de Halloween. Exposições gratuitas e espetáculo infantil também integram a programação dos próximos dias para os paulistanos.

Fim de semana em SP

Nessa quinta-feira (31/10), o Halloween, ou o Dia das Bruxas, foi celebrado. No clima de “doces ou travessuras”, o Halloween da Pabllo ocorrerá nesta sexta-feira (1º/11). Sob o tema Rainha das Trevas, a festa agitará o espaço Vibra São Paulo. No mesmo clima, a Fiesta de Día de Muertos reunirá fantasias diversas no Memorial América Latina, neste sábado (2/11) e domingo (3/11).

Na curadoria de exposições, vale conferir Vidas em Cordel, que começa neste fim de semana e ficará aberta até fevereiro de 2025 no Museu da Língua Portuguesa. Outro destaque é a mostra Narciso – A Beleza Refletida, aberta até 5 de novembro no Farol Santander.

Raça Negra, no Espaço Unimed

O verso “Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você”, da música Cheia de Manias, é um clássico do Raça Negra. Não há dúvidas de que a canção domina karaokês e rodas de pagode.

Para comemorar 40 anos de sucesso, o primeiro show anunciado pela banda está marcado para este sábado (2/11), mas teve ingressos esgotados rapidamente. No entanto, uma data extra foi anunciada para sexta-feira (1º/11). Com classificação de 12 anos, a apresentação promete uma noite repleta de sucessos que marcaram gerações.

Onde: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Quando: 1º de novembro

Horário: 20h, no dia 1º/11; e 16h30, em 2/11

Preço: a partir de R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira)

Onde comprar: Ticket 360

Halloween da Pabllo

No clima das comemorações do Dia dos Mortos, a artista Pabllo Vittar se apresenta nesta sexta-feira (1º/11) com uma tradicional festa de Halloween. O evento, que é disputado entre os fãs da drag queen maranhense, ocorre este ano no mesmo dia do aniversário da artista, e, por isso, promete ser celebrado de forma especial.

Nas redes sociais, Pabllo anunciou que a festa terá o tema de Rainha das Trevas. Ela deve cantar hits como Alibi e São Amores. O evento tem classificação de 18 anos; menores só serão permitidos se estiverem acompanhados de um responsável legal.

Onde: Vibra São Paulo

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida

Quando: 1º de novembro

Horário: 21h (abertura) e 23h (início)

Preço: A partir de R$ 72

Onde comprar: Uhuu

Fiesta de Día de Muertos, no Memorial América Latina

A Fiesta de Día de Muertos no Memorial da América Latina traz a essência multicultural do Dia de Finados. A inspiração é o Día de Muertos, tradicional celebração mexicana.

Realizado em parceria com o Consulado do México, o evento oferece uma experiência autêntica da cultura mexicana, com danças típicas, exposição de altares, apresentação de mariachis e luta livre. Para completar, haverá um concurso de catrinas e catríns com prêmios de até R$1 mil.

A gastronomia inclui pratos típicos, como tacos, burritos e quesadillas, além de especialidades da Venezuela, Bahia e culinária oriental. Todas as atividades são gratuitas, com classificação livre e atrações para crianças.

Onde: Memorial da América Latina

Endereço: Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda

Quando: 2 e 3 de novembro

Horário: 11h às 21h

Preço: Grátis

Onde comprar: Não é necessário retirar ingressos

Exposição Narciso – A Beleza Refletida, no Farol Santander

Este fim de semana é a última oportunidade para quem deseja visitar a exposição A Beleza Refletida, no Farol Santander. Inaugurada no início de outubro, a mostra oferece uma experiência multissensorial sobre Narciso, personagem da mitologia grego representado de diversas formas na história da arte e literatura ocidental.

A exposição discute a história do jovem que se apaixonou pela própria imagem, e como ela se reproduz no mundo contemporâneo, por exemplo, na produção de selfies. Quem for ao Farol Santander, também poderá aproveitar a visita para conhecer o mirante, além de outras exposições em cartaz no tradicional prédio do centro de São Paulo. Toda programação tem classificação livre.

Onde: Farol Santander

Endereço: Rua João Brícola, 24 – Centro Histórico de São Paulo

Quando: Terça a domingo, até o dia 5 de novembro

Horário: 9h às 20h

Preço: R$20 (meia) e $40 (inteira)

Onde comprar: Site do Farol Santander

Exposição Vidas em Cordel, no Museu da Língua Portuguesa

A partir deste sábado (2/11), o Museu da Língua Portuguesa, em parceria com o Museu da Pessoa, apresenta a mostra Vidas em Cordel. A curadoria é assinada pelo poeta e cordelista Jonas Samaúma, em colaboração com o cordelista e pesquisador do folclore brasileiro Marco Haurélio, e a xilogravadora Lucélia Borges.

A exposição reúne 22 histórias de vida “cordelizadas”, das quais três são inéditas. São narrativas inspiradas em depoimentos de personalidades que desenvolveram trabalhos de impacto na região da Luz, no centro histórico da capital paulista.

Onde: Museu da Língua Portuguesa

Endereço: Praça da Luz, sem número – Centro Histórico de São Paulo

Quando: Terça a domingo, de 2 de novembro a fevereiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Preço: Grátis

Onde comprar: Não é necessário retirar ingressos

Espetáculo infantil Refugo Urbano, no Sesc Pinheiros

Neste domingo (3/11), a Trupe DuNavô fará apresentações extras do espetáculo infantil Refugo Urbano, no Sesc Pinheiros. A peça infantil é protagonizada por palhaços que reforçam a importância do senso de humanidade. Além disso, propõe a desconstrução de estereótipos ligados à busca por finais felizes.

Com um cenário construído a partir de objetos descartados, Refugo Urbano retrata a história de uma mulher catadora, em situação de rua, e um coletor. Os palhaços Pamplona e Claudius podem viver uma história de amor.

Onde: Sesc Pinheiros

Endereço: Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Quando: 3 de novembro (domingo)

Horário: Às 15h e às 17h

Preço: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia); R$ 12 (credencial plena); grátis para crianças até 12 anos

Onde comprar: Site do Sesc