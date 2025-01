Hamas aceita lista de reféns em possível acordo de cessar-fogo com Israel

O Hamas anunciou que aceitou uma lista de 34 reféns apresentada por Israel, como parte de um possível acordo de cessar-fogo. No entanto, a liberação desses reféns está condicionada a um entendimento sobre a retirada das forças israelenses de Gaza e a implementação de um cessar-fogo duradouro. O grupo terrorista, por sua vez, alega que não observou avanços significativos por parte de Israel nas negociações. Em resposta, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que até o momento o Hamas não apresentou uma lista com os nomes dos reféns. Desde os ataques ocorridos em 7 de outubro, cerca de 250 pessoas foram sequestradas, e estima-se que aproximadamente um terço dos reféns que estariam em Gaza já tenha perdido a vida.

A situação tem gerado preocupação na comunidade internacional, que busca intermediar um acordo entre as partes envolvidas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está entre os líderes que tentam facilitar um entendimento que inclua a libertação dos reféns e a redução das hostilidades na região. As negociações continuam tensas, com o Hamas insistindo na necessidade de um compromisso claro de Israel em relação à retirada de suas tropas de Gaza. Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA