Hamas diz que ataque contra Israel era “necessário”, mas teve falhas

Grupo extremista palestino publicou neste domingo (21.jan) 1º comunicado público sobre ação de 7 de outubro, que deflagrou guerra em Gaza

Guerra entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro de 2023; na foto, estragos causados por bombas na Faixa de Gaza Reprodução/X @ragipsoylu – 10.out.2023

PODER360 21.jan.2024 (domingo) – 22h36



O grupo extremista Hamas afirmou neste domingo (21.jan.2024) que o ataque surpresa contra Israel realizado em 7 de outubro foi um “passo necessário e uma resposta normal a todas as conspirações israelenses contra o povo palestino”. O grupo também admitiu que houve falhas na ação que levou à morte de mais de 1.000 pessoas.

Em documento de 16 páginas em inglês, chamado “Nossa narrativa”, o Hamas diz querer esclarecer o contexto e a dinâmica do ataque, que foi intitulado como “Operação Enchente Al-Aqsa”. É o 1º comunicado do grupo desde o episódio. Leia a íntegra (PDF – 1 MB).

No texto, o Hamas alega que, no ataque de outubro, só mirou em soldados israelenses e em pessoas que estavam armadas. Mas, naquele dia, ao menos 700 israelenses morreram e outros 240 foram feitos reféns.

Na ocasião, o Hamas havia lançado ao menos 5.000 mísseis contra o território israelense e invadiu as fronteiras por terra e mar. Houve ataques a postos militares, kibutz (comunidades agrícolas) e a um festival de música eletrônica na região sul do país. O governo de Israel revidou e iniciou uma guerra contra o grupo extremista na Faixa de Gaza, dando início ao maior conflito armado da história da região.

O grupo afirmou que algumas falhas ocorreram durante a operação porque houve um rápido colapso do sistema militar e de segurança de Israel e por causa do caos que se instalou nas áreas de fronteira com Gaza.

“Se, em algum caso, civis viraram alvo, isso ocorreu acidentalmente e no transcurso do enfrentamento com as forças de ocupação”, diz o texto. O grupo atribui mortes de israelenses a ações do exército judeu. “Muitos israelenses morreram nas mãos do Exército de Israel e da polícia devido a sua confusão”, diz o documento. Essa afirmação, no entanto, ainda não foi comprovada.

O Hamas afirma que planejou atacar apenas locais militares para capturar soldados e poder trocá-los por palestinos que estavam detidos nas prisões israelenses. O grupo diz que ainda que ferir civis é contra a moral religiosa.

Os 2 grupos reivindicam o território, que tem importantes marcos históricos e religiosos para ambas as etnias. No comunicado deste domingo, o Hamas diz que a luta do povo palestino contra a ocupação e a colonização de seus territórios começou há 105 anos, incluindo os 30 anos de ocupação britânica na região e de 75 anos de ocupação sionista.

O grupo rechaça possibilidades de soluções apresentadas por Israel ou outros países. “Ressaltamos que o povo palestiniano tem a capacidade de decidir o seu futuro e de organizar os seus assuntos internos”, afirma o relatório, acrescentando que “nenhum partido no mundo” tem o direito de decidir em seu nome.

No documento, o grupo reivindica um cessar-fogo imediato e a suspensão do que chama de “limpeza étnica”, devido às mortes de palestinos na Faixa de Gaza por causa da resposta israelense. De acordo com autoridades palestinas da região, mais de 25.000 pessoas morreram desde outubro em Gaza, a maioria sendo de mulheres e crianças.