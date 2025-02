Hamas liberta mais três reféns em acordo de cessar-fogo

Neste sábado (8), a libertação de três reféns na Faixa de Gaza marcou um avanço significativo nas tensões entre Israel e o Hamas. Estes indivíduos foram capturados em diferentes circunstâncias: dois deles durante um atentado há dois anos, e o terceiro em um festival de música. Este evento é parte de um acordo mais amplo, no qual Israel se comprometeu a libertar 183 prisioneiros palestinos. Entre os prisioneiros a serem libertados estão 18 que cumprem penas perpétuas, 54 com penas longas e 111 detidos em Gaza durante o recente conflito.

A troca de reféns é um componente crucial de uma série de negociações que têm mostrado resultados promissores. Até o momento, essas negociações já garantiram a libertação de 13 reféns israelenses e cinco trabalhadores tailandeses, além de 583 prisioneiros palestinos. Este progresso foi possível graças a um cessar-fogo que já dura 42 dias, mediado com o apoio dos Estados Unidos, Egito e Qatar. O acordo tem se mantido por quase três semanas, proporcionando um ambiente mais estável para as negociações.

As discussões para uma segunda fase das negociações começaram recentemente, com o objetivo de garantir a libertação dos reféns restantes. Além disso, há planos para a retirada total das tropas israelenses de Gaza, o que poderia sinalizar um possível fim definitivo do conflito.

*Com informações de Jornal da Manhã

*Reportagem produzida com auxílio de IA