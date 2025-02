Hamas liberta mais três reféns israelenses

O Hamas já libertou, este sábado de manhã, os três reféns israelenses que estavam previstos para hoje: Or Levy, de 34 anos, Eli Sharabi, de 52, e Ohad Ben-Ami, de 56 anos. Foi o quinto momento de libertação deste cessar-fogo.

Os três reféns foram entregues à Cruz Vermelha Internacional (CVI) em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, de acordo com imagens transmitidas em direto por vários canais de televisão.

Cada um deles saiu de um carro branco do Hamas. Os três foram levados para um palco montado pelo Hamas onde antes funcionários da CVI assinaram os documentos de recepção dos reféns.

استعدادات في قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى#الجزيرة #الأخبار pic.twitter.com/wdXJHmjstd — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 8, 2025

Dezenas de combatentes armados do Hamas, com máscaras e fitas verdes na cabeça, posicionaram-se de manhã cedo em Deir el-Balah, no centro do território palestino, antes do início da operação.

Formaram um cordão de isolamento à volta de uma zona onde o movimento montou um palco com fotografias de veículos blindados israelitas destruídos, bandeiras verdes do movimento e fotografias de comandantes mortos.

Or Levy, de 34 anos, Eli Sharabi, de 52, e Ohad Ben-Ami, de 56 anos

© Reuters

Nas proximidades estavam estacionadas carrinhas brancas do Hamas, segundo a agência francesa AFP.

© Ramadan Abed/Reuters

Centenas de pessoas eram esperadas para assistir à transmissão em direto da libertação dos reféns na “Praça dos Reféns”, em Telavive.

Uma tela gigante foi instalada no local, contando os dias, horas, minutos e segundos desde o ataque sem precedentes do Hamas a Israel, em 07 de outubro de 2023, quando os reféns foram raptados e levados para Gaza.

© AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Em casa, os amigos e famílias dos reféns israelitas aguardaram, ansiosamente, a libertação.

© Ronen Zvulun/Reuters

Segundo o acordo de cessar-fogo, após a libertação dos prisioneiros, os militares israelenses devem retirar-se completamente do Corredor de Netzarim e permitir a livre circulação entre as partes sul e norte da Faixa de Gaza.

O Corredor de Netzarim tem sido controlado pelos militares israelenses desde o início da guerra, impedindo a circulação do sul para o norte.

Com os militares israelitas no local, as pessoas tinham de ter muito cuidado com as deslocações na zona. Sobretudo nas últimas semanas, em que tudo tem estado muito imprevisível desde o início do cessar-fogo.

Reféns serão transportados para o hospital de helicóptero

As Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês) revelaram que os três reféns israelenses libertados pelo Hamas, na Faixa de Gaza, serão transportados para hospitais no centro de Israel em helicópteros da Força Aérea Israelita.

© Forças de Defesa de Israel

A par dos três reféns libertados pelo Hamas, Israel vai libertar 183 prisioneiros palestinos. Entre eles estão 18 prisioneiros que cumprem penas de prisão perpétua, 54 com penas de longa duração e 111 palestinos que foram presos, na Faixa de Gaza, após o ataque de 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

Todos estes reféns são homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 61 anos.

O Gabinete de Imprensa dos Prisioneiros Palestinos afirmou que as forças israelenses fizeram rusgas às casas de vários prisioneiros palestinos que serão libertados este sábado.

De acordo com um comunicado publicado pelo Gabinete de Imprensa dos Prisioneiros Palestinos no Telegram, as rusgas aconteceram em aldeias da Cisjordânia e de Jerusalém.

