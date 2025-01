Hamas liberta quatro reféns israelenses

Quatro reféns israelenses foram libertados pelo Hamas em Gaza, neste sábado (25), após 477 dias de cativeiro. Entre as libertadas estão Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy. A soltura ocorreu em um contexto de cessar-fogo, que também resultou na liberação de 200 prisioneiros palestinos por Israel. No entanto, o governo israelense criticou a ação, alegando que o Hamas priorizou a soltura de seus militares em vez de civis, desrespeitando o acordo. A cerimônia de entrega das reféns foi realizada em público em Gaza, sendo interpretada como uma exibição de força do Hamas. Israel, por sua vez, estima que entre 30% e 50% dos mais de 90 reféns ainda em sua posse possam estar mortos. O acordo de cessar-fogo estipula a libertação de 33 reféns israelenses em troca de 1,5 mil prisioneiros palestinos.

Liri Albag, de 19 anos, foi sequestrada aos 18 e enviou mensagens a seus familiares pedindo que não cancelassem uma viagem que haviam planejado. Karina Ariev, de 20 anos, foi ferida durante o ataque de 7 de outubro e tem o sonho de se tornar psicóloga. Daniella Gilboa, também de 20 anos, é uma musicista apaixonada que estava em contato com sua família no momento do sequestro. Naama Levy, também de 20 anos, é neta de sobreviventes de campos de concentração e participou de um programa de diálogo entre jovens israelenses e palestinos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA