Hamilton dá indireta ao citar homenagem ao Brasil: ‘Meio milhão de mortos’

Cidadão honorário brasileiro, o heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton afirmou em entrevista que o Grande Prêmio de São Paulo 2021 foi a corrida mais especial de sua carreira, e explicou os motivos que o fizeram levantar a bandeira do Brasil, imitando o gesto de Ayrton Senna, ao fim daquela etapa.

“Fiquei muito orgulhoso de segurar essa bandeira no pódio. Eu assisti às notícias sobre a pandemia e vi histórias horríveis, senti muita dor por tantos que estavam ao redor do mundo perdendo alguém por causa do coronavírus. E o Brasil perdeu mais de meio milhão de pessoas ao longo da pandemia por causa da negligência de certos indivíduos”, relembrou o piloto.

No país, a COVID-19 já matou mais de 700 mil pessoas. Durante o auge da crise sanitária, em março de 2021, o Brasil registrava milhares de óbitos por dia. A postura do Governo Federal, na época sob o comando de Jair Bolsonaro (PL), foi muito criticada, pela demora na compra de vacinas, por ironias ao imunizante e por incentivar aglomerações.

Lewis falou sobre a admiração por Senna e o momento em que decidiu parar o carro na pista para pegar a bandeira, tal qual o ídolo fazia. “Aquilo foi um sinal dizendo para todos no Brasil que eu reconheço vocês, eu aprecio vocês, aprecio Ayrton desde que eu era criança, e esperava levantar a nação de alguma forma, embora eu não fosse brasileiro, porque, agora, eu sou brasileiro”, completou o piloto sorrindo.

O heptacampeão gravou um vídeo comemorativo em homenagem aos 10 anos como piloto da equipe alemã Mercedes e relembrou vários momentos marcantes dessa trajetória vitoriosa. Ao segurar a foto em que aparece carregando a bandeira brasileira após a vitória em Interlagos, há dois anos, Hamilton afirmou que “foi uma das minhas melhores corridas, sem dúvida, e provavelmente uma das mais especiais na minha carreira”.

Relembre o Grande Prêmio de São Paulo de 2021

O GP de São Paulo 2021, disputado em 14 de novembro, foi um dos primeiros eventos no Brasil depois do fim do distanciamento social e do aumento do número de pessoas imunizadas contra a COVID-19.

Com quase 200 mil pessoas reunidas, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, bateu recorde de público e voltou a receber uma etapa da Fórmula 1 após ficar fora do calendário em 2020, por conta da pandemia.

Na pista, Lewis sagrou-se campeão após um fim de semana cheio de reviravoltas. Na corrida sprint daquela etapa, o britânico da Mercedes largou da 20ª posição e terminou em quinto lugar. Punido, largou do décimo lugar na corrida principal e venceu, após uma intensa disputa com a Red Bull de Max Verstappen.

Após a vitória, Hamilton levou o público ao delírio ao apanhar a bandeira do Brasil que dois marshalls carregavam e desfilou com ela pela pista – em referência a Ayrton Senna. O gesto, compartilhado no mundo inteiro, levou o piloto a receber o título de cidadão honorário brasileiro, durante sessão solene da Câmara dos Deputados em 7 de novembro de 2022, em razão da homenagem prestada ao país.