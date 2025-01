Handebol: após marca histórica, Brasil é eliminado para Dinamarca

A campanha histórica do Brasil no Mundial de Handebol chegou ao fim nesta quarta-feira (29/1). Após chegar nas quartas de final do torneio masculino de handebol pela primeira vez na história, a Amarelinha foi derrotada pela Dinamarca por 33 x 21 em Oslo.

No duelo contra o Brasil, o goleiro Emil Nielsen, da Dinamarca fez a diferença para a classificação da equipe e foi eleito o melhor jogador em quadra. Pelo lado da Seleção Brasileira, Panda foi o artilheiro da partida com sete gols, seguido por Bryan (3 gols), Rudolph (3), Santista (3), Acácio (2), Jean-Pierre (1), Marquinhos (1) e Leandro (1).

A Dinamarca, por sua vez, chegou a 35 jogos de invencibilidade em Mundiais e está a dois passos de um tetracampeonato consecutivo.

Com a campanha no Mundial, o Brasil abre o ciclo olímpico na sétima posição com cinco vitórias e duas derrotas. Sendo assim, está garantindo vaga com cabeça de chave representando às Américas no Mundial de 2027, na Alemanha, o primeiro torneio classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.