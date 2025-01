Hariany Almeida diz que fez rinoplastia por conta de pressão estética

Hariany Almeida usou as redes sociais, na última sexta-feira (10/1), para revelar que fez três cirurgias plásticas. Um dos procedimentos inclui a rinoplastia, motivada pela pressão estética que a ex-BBB sofria e por achar que seu nariz poderia ficar mais bonito.

Em conversa com os seguidores, Hariany contou que fez as três cirurgias plásticas juntas. A influenciadora digital apareceu nos stories do Instagram cheia de curativos no rosto devido à operação no nariz.

Hariany também fez mastopexia e troca de próteses de silicone.

“O povo aqui falando: ‘Ela amava o nariz dela, sempre falava’. Gente, sofri tanta pressão estética por conta do meu nariz que comecei a enxergar ele de outro jeito. Eu amava meu nariz do jeito que era, só que sabia que tinha umas coisinhas que podiam melhorar”, disse a ex-BBB.

A influencer afirmou que está ansiosa para ver o resultado. “Paguei para ver. Falei: ‘Vou fazer logo esse negócio, vamos ver como vai ficar, é bom que faz tudo enquanto estiver nova para poder aproveitar a beleza da juventude. Estou na ansiedade para ver como ficou”.