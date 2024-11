Harmonização facial como a do prefeito Ricardo Nunes pode custar até R$ 30 mil, avaliam médicos

Fotos de “antes e depois” do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), após realizar uma harmonização facial, viralizaram ao serem publicadas no Instagram da clínica JK Estética Avançada nesta quinta-feira, 8. O preço dos procedimentos não foi informado pela clínica, que disse ter sido um “presente” ao prefeito. Especialistas consultados pelo Estadão dizem que o valor final do tratamento pode chegar a R$ 30 mil.

A prefeitura também foi procurada para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Ao examinar as imagens da transformação de Nunes, a dermatologista Caroline Pereira, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), avaliou que foram feitos, ao menos, oito pontos de preenchimento “estratégicos” no rosto do prefeito.

“Em um paciente, masculino, de 56 anos, já vemos um processo de envelhecimento, com perda de estruturação e de sustentação do nosso rosto, o que é normal no processo de envelhecimento. Com a perda de colágeno, de massa óssea e de gordura, a flacidez acontece”, disse a médica sobre os casos em que os procedimentos que o prefeito fez são indicados.

A dermatologista, que realiza procedimentos estéticos na Human Clinic, estima que foram usados 10 mililitros de preenchedores – o mais usado atualmente é ácido hialurônico – e que o conjunto de intervenções pode custar, em clínicas de alto padrão, entre R$ 25 e 30 mil. A duração do produto depende dos cuidados com a pele, mas costuma ser de cerca de um ano. Após o período, é necessária uma nova avaliação e “manutenção” dos procedimentos, com a reaplicação do preenchedor.

Caroline acrescenta que prefere cronogramas em que os procedimentos não são realizados todos de uma vez, para “gerenciar o envelhecimento” e não ser uma transformação abrupta.

Além de preencher as têmporas, as olheiras, o malar, o sulco nasogeniano (bigode), o queixo, a mandíbula, o nariz e fazer um botox no terço superior do rosto, o prefeito também pode ter feito uma intervenção para correção estética das orelhas, diminuindo a projeção delas. O procedimento é oferecido pela clínica JK Estética Avançada, mas os valores não foram estimados.

Na avaliação do dermatologista do Hospital Israelita Albert Einstein e membro da SBD Claudio Wulkan, além de ácido hialurônico, o preenchimento pode ter sido combinado com bioestimuladores para definir os contornos do rosto.

O dermatologista estima que podem ter sido usadas entre oito e 15 seringas de produto, além da aplicação de um aparelho que retrai a pele, chamado ultrassom microfocado. O preço, sem contar com as orelhas, pode variar entre R$ 8 mil e R$ 30 mil na capital, segundo ele, considerando todos os tipos de clínicas.

Wulkan chama atenção, entretanto, para o procedimento no nariz, que, de acordo com o médico, é de alto risco. “As chances de complicação como cegueira e necrose são muito altas. É uma zona perigosa que os médicos têm feito cada vez menos (intervenções) e os ‘não-médicos’ cada vez mais, porque o resultado é maravilhoso sem cirurgia”, afirmou.

O dermatologista também corrobora com a avaliação de que o tratamento que o prefeito realizou não deve ser feito todo de uma vez, levando em consideração o efeito biológico que os procedimentos e os produtos podem ter ao longo dos anos.

A foto de Nunes no perfil do Instagram da clínica foi apagada pouco tempo depois da publicação. O motivo não foi informado. “Com muito carinho e dedicação, realizamos um tratamento facial especial para o nosso prefeito, reforçando nosso compromisso em cuidar da estética de líderes que representam nossa cidade”, dizia a publicação.

Em nota enviada ao Estadão, a JK Estética Avançada informou que possui um “departamento especializado para figuras públicas e de liderança, com horários noturnos e fins de semana”. “O prefeito Ricardo Nunes foi presenteado pela JK Estética com a cortesia de um tratamento de harmonização facial, o Protocolo Business Rejuvenne JK, técnica exclusiva da JK Estética Avançada desenhada especialmente para empresários, executivos, políticos, e demais figuras públicas.”