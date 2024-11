Harry e Meghan Markle deram início ao divórcio? O que se sabe até agora

Especulações sobre um possível divórcio entre o príncipe Harry e Meghan Markle estão movimentando a imprensa internacional. Segundo o site espanhol Vanidades, a notícia teria surgido na revista francesa Paris Match, que afirma que o casal já estaria em processo de separação.

A jornalista espanhola Pilar Eyre, conhecida por cobrir temas relacionados à realeza, reforçou os rumores, alegando ter fontes confiáveis. No entanto, Eyre tem histórico de informações que nem sempre se confirmaram. Em um vídeo publicado no YouTube, ela detalhou que as “agendas paralelas” de Harry e Meghan seriam um dos fatores que alimentam as suspeitas de separação.

Como ‘nasceu’ a fofoca

Entre as razões apontadas, estaria a forma como pretendem educar os filhos, Archie e Lilibet. Segundo a imprensa, Harry deseja proteger as crianças da exposição pública, enquanto Meghan gostaria de dar-lhes maior visibilidade. Além disso, a ausência do casal em eventos conjuntos tem levantado questionamentos, como a viagem de Harry à África e a celebração de seu aniversário de 40 anos, supostamente sem Meghan.

Até o momento, não há nenhuma confirmação oficial que corrobore os rumores. O casal foi visto junto pela última vez em agosto, durante uma viagem à Colômbia, o que mantém as especulações em aberto.

