Harry Potter: Mapa do Maroto é vendido e dublê de Radcliffe leva renda

Famoso entre os fãs que acompanharam a saga Harry Potter, o Mapa do Maroto foi vendido. Leiloado por US$ 299.250, cerca de R$ 1,7 milhão, o item se tornou o item mais caro da franquia já comercializado e a renda foi doada a David Holmes, dublê de Daniel Radcliffe.

Antigo dono do Mapa, Holmes sofreu uma lesão grave enquanto filmava As Relíquias da Morte: Parte 1 e ficou paralisado. Desde o acidente, em 2010, ele usa uma cadeira de rodas para se locomover e vai investir o dinheiro do arrecadado no leilão em equipamentos de mobilidade e outros cuidados pessoais.

A história do dublê foi contada em David Holmes: O Menino que Sobreviveu — frase que faz referência a como Harry Potter é conhecido no mundo dos bruxos —, documentário disponível na Max. O filme foi produzido por Daniel Radcliffe e lançado em 2023.

“Eu queria fazer algo sobre Dave há anos porque ele é extraordinário e eu queria compartilhar isso com o mundo”, disse Radcliffe à People na época.

O que é o Mapa do Maroto

Desenvolvido por quatro amigos que se apelidaram de Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas, o Mapa desenhado em um pedaço de pergaminho mostra todas as pessoas vivas dentro da extensão territorial da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Além disso, revela passagens secretas que levam para fora dela.

Apresentado a Harry pelos gêmeos Fred e George Weasley em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o mapa só revela o conteúdo com um toque de varinha e a frase “Eu juro solenemente não fazer nada de bom!”. Para esconder os desenhos, é necessário dar outro toque e dizer “Malfeito, feito”.