Harry Styles se pronuncia sobre a morte de Liam Payne

Depois dos fãs cobrarem o posicionamento dos ex-integrantes do One Direction sobre a morte de Liam Payne, Harry Styles usou as redes sociais para contar como está se sentindo. “Verdadeiramente devastado”, escreveu.

“Estou verdadeiramente devastado pelo falecimento de Liam. Sua maior alegria era fazer outras pessoas felizes, e foi uma honra estar ao seu lado enquanto ele fazia isso”, lembrou.

Harry falou das qualidades do ex-colega de banda, que perdeu a vida aos 31 anos, nesta quarta-feira (16/10), depois de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. “Liam viveu de forma intensa, transparente, ele tinha uma energia para a vida que era contagiante”, ressaltou.

O galã completou: “Ele era caloroso, solidário e incrivelmente amoroso. Os anos que passamos juntos permanecerão para sempre entre os mais preciosos da minha vida”.

Por fim, Harry Styles se declarou a Liam Payne, com quem dividiu a carreira meteórica da boy band. “Sentirei sua falta sempre, meu querido amigo”, concluiu.

Veja a publicação de Harry Styles em homenagem a Liam Payne: