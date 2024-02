Harvard revela alimento antienvelhecimento que faz efeito em 6 semanas

Atualmente, existem diversos alimentos e substâncias que prometem melhorar os parâmetros de saúde. A vasta quantidade de compostos disponíveis no mercado pode até colocar o consumidor em conflito sobre o que priorizar. Entre as opções, existe uma que supera todas as expectativas: a cúrcuma.

Um condimento quase “milagroso”, é fonte de nutrientes que cumprem funções valiosas no organismo, como a prevenção do envelhecimento e de doenças crônicas não transmissíveis, que lideram as causas de morte no mundo.

Se você não está seguro o suficiente dos benefícios da cúrcuma, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, classificou-a como um alimento prodigioso para combater o processo de envelhecimento, com resultados antioxidantes que podem ser notados em pouco menos de dois meses.

Se o sabor picante dessa matéria-prima não te agrada, não fique triste. O seu consumo deve ser diário, mas pode ser feito em cápsulas, extrato, pó ou até como suplemento alimentar. Chá ou sucos também são bem-vindos.

A cúrcuma faz parte da família do gengibre, ajudando a prevenir a perda muscular e dores ósseas, até problemas de memória. Melhoras na circulação sanguínea e redução do colesterol ruim (LDL) também podem ser esperados. Já na pele, atua como agente cicatrizante e hidratante.

A cúrcuma é fonte de curcumina, um polifenol natural, com múltiplas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Inúmeros trabalhos e investigações científicas já respaldam os benefícios desse item, e as vantagens não deixam a desejar.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica