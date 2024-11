Havaianas oferece pausa surpresa na estação Pinheiros para lançar nova assinatura

Nesta segunda-feira (11), um clássico dia de correria na vida dos trabalhadores, a Havaianas surpreendeu as pessoas que passavam pela estação Pinheiros da Via Mobilidade (CCR), em São Paulo, com uma experiência inesperada: um pocket show do cantor Diogo Nogueira. A ação surgiu como forma de tangibilizar o movimento recém lançado “Tira o pé, vai de Havaianas”, que reforça a conexão da marca com um estado mental de mais leveza e descontração, incentivando pequenos momentos de pausa essenciais para equilibrar a rotina agitada. “A ideia é que as pessoas possam contar com a nossa marca sempre que precisarem tirar o pé do acelerador e ter um momento de respiro. Afinal, não dá pra correr de Havaianas e isso é ótimo, porque a vida não é só pra ser corrida”, comenta Maria Fernanda Albuquerque, VP Global de Marketing da Havaianas.A intervenção musical, que durou cerca de 30 minutos, começou de forma sutil, como um flash mob. Aos poucos, músicos com instrumentos como violão, pandeiro e cavaquinho, começaram a chegar de diferentes pontos da estação, e foram se juntando rumo a um palco da Havaianas. Quando a banda já estava formada, Diogo Nogueira entrou, fascinando todos que estavam presentes. “Quando recebi o convite para fazer parte dessa ação da Havaianas, fiquei muito animado. Acredito que momentos como esse são importantes pra trazer um pouco de leveza e alegria à rotina das pessoas” afirma Diogo.Além do show, a Havaianas distribuiu mais de mil pares de chinelos das suas linhas clássicas, a Top e a Brasil, oferecendo ainda mais leveza e conforto para os passantes. Os interessados escaneavam um QR code disponível no estande da marca, faziam um rápido cadastro e retiravam os presentes. A entrega começou por volta das 11h e durou até o fim dos estoques. A presença da Havaianas em um dos pontos mais movimentados da cidade teve ainda mais destaque. Com uma composição de paredes e vidros adesivados, além de mídias digitais que pela presença na mídia out of home que dominou a estação, a marca criou um ambiente todo decorado com seu movimento que começou oficialmente no dia 27 de outubro, com um comercial de TV estrelado pela atriz Paolla Oliveira. Depois, em 4 de novembro, aconteceu a estreia de um filme com o cantor Diogo Nogueira. Ambas as histórias destacaram que, ao usar Havaianas, é possível escapar da rotina e aproveitar momentos de descontração. A coordenação e desenvolvimento da ação no metrô foi realizada pela Agência HUB Brasil, em parceria com a AlmapBBDO, que liderou o conceito criativo e a estratégia de mídia offline da campanha. No ambiente digital, a GALERIA.ag ficou à frente do planejamento e das ações de marketing de influência, enquanto a LEMA assumiu o PR da campanha no Brasil.