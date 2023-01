HBO Max lança nova novela turca após sucessos no estilo

A novela turca Nehir: Presa do Amor é a nova aposta da HBO Max após sucessos de Será Isso Amor? e Iludida 27/01/2023 20:32, atualizado 27/01/2023 20:32

Foto: Divulgação

Após os bons resultados de Será Isso Amor? e Iludida, a HBO Max comprovou a força das novelas turcas na América Latina, em especial no Brasil. Por isso, o streaming da WarnerMedia, ao que tudo indica, continuará apostando no gênero.

Para começar 2023, o primeiro título otomano a chegar na plataforma trata-se de Nehir: presa do amor (Baraj). A produção foi ao ar na Turquia entre 2020 e 2021, sendo um sucesso de audiência.

