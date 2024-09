Head Media, Rimas Publishing e Universal Publishing se unem para promover camp entre artistas nacionais e internacionais

Em uma ação poderosa no Brasil, a Head Media, um dos maiores estúdios de produção de música do Brasil, a Rimas Publishing, uma das maiores editoras musicais do mercado latino, e a Universal Publishing, divisão global na parte de editora musical do Universal Music Group, se unem para um camp entre grandes compositores de seus respectivos castings para promover a criação de novos hits entre artistas brasileiros e grandes nomes da música internacional.

Entre os confirmados, estão os produtores e compositores Maux e Hassi que já trabalharam com um dos maiores artistas latinos da atualidade: Bad Bunny. Com seus quase 65,4 milhões de ouvintes no Spotify, foi alçado ao estrelato global com “Un Verano Sin Ti” (2022), o aclamado álbum indicado em “Álbum do Ano” no Grammy Awards e no Latin Grammy, onde ganhou como “Melhor Álbum De Música Urbana” em 2023.

Com um time de peso, composto por nomes que já trabalharam em diversas canetadas – nacionais e internacionais -, o camp visa a criação de faixas e a promoção de novas parcerias de sucesso entre artistas brasileiros e nomes latinos. O já citado Hassi, por exemplo, produziu faixas de Bad Bunny como “Agosto” e “Hibiki”, do mais recente álbum do astro porto-riquenho. Outro nome confirmado é Dirrty, compositor que já trabalhou com Maluma em “Mionca” e “Oe Bebé”.

Entre os brasileiros estão DMax, produtor e compositor indicado ao Latin Grammy que tem trabalhos com Rouge, Vitão, DAY LIMNS e Carol Biazin; o trio de produtores Los Brasileros, vencedores de dois Latin Grammy e que colecionam sucessos com nomes como Karol G, Karol Conká, Vitor Kley e Mc Soffia.

Vale também destacar a presença da multifacetada KING Saints, cantora e compositora de hits para IZA (com quem divide os vocais em “Boombasstic”, do álbum “AFRODHIT”) e Luísa Sonza (as faixas “Anaconda” e “VIP”, do álbum “DOCE22”). Outros nomes incluem Léo da Bodega, artista revelação da cena pernambucana, e Fraga, produtor e compositor de sucessos para Lexa e Priscilla.

Sobre as empresas:

A Rimas Publishing é uma editora musical com base em San Juan, Porto Rico. Além de representar Bad Bunny, tem dentro de seu casting artistas como Mora e Cris MJ e conta em seu catálogo com faixas em colaboração com Daddy Yankee, Will Smith, Drake, Cardi B e Rosalía.

Por dois anos consecutivos (2021 e 2022) foi premiada como Editora do Ano no Billboard Latin Music Awards e recebeu três reconhecimentos na prestigiosa lista Hitmakers 2022 da Variety.

A Universal Publishing, divisão global na parte de editora musical do Universal Music Group, que conta com nomes como Taylor Swift, Billie Eilish, Rosalía, Harry Styles, Kendrick Lamar, SZA, Luísa Sonza, Jão, Veigh, entre outros. Já foi classificada diversas vezes como a editora musical número um pela Billboard e tem sede na Califórnia.

Criada em 2012, a Head Media é um dos principais estúdios de produção musical no Brasil. Dentro de seu cast estão Bruno Gadiol, DAY LIMNS, KING Saints e outros mais. Em 12 anos, já ultrapassou a marca de 1 bilhão de views em produções com o selo.