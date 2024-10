Hegemonia: Mais de 20% dos vereadores eleitos na Bahia são filiados ao PSD

O PSD vem se consolidando cada vez mais como um dos partidos mais fortes da Bahia, principalmente no interior do estado. Além de liderar o número de prefeituras com 115, o partido também foi o que mais elegeu vereadores, chegando aos 932 edis eleitos. De acordo com levantamento realizado pelo Bahia Notícias, o número corresponde a 20,29% dos 4.593 vereadores vitoriosos no estado nas eleições deste ano.

A segunda maior bancada ficou com o “partido sensação” na Bahia. O Avante conseguiu eleger 472 vereadores, representando cerca de 10,27% do total. Vale lembrar que a legenda também ficou em segundo lugar no quesito de prefeituras vencidas, obtendo êxito em 60 disputas ao redor do estado.

Apesar de ter apenas um edil em Salvador, o PT, do governador Jerônimo Rodrigues, elegeu 422 vereadores neste ano, sendo o terceiro partido com mais representantes nas câmaras. Considerando a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) esse número sobe para 667 vereadores eleitos.