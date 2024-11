Heidi Klum visita filho na faculdade e compartilha imagens com os fãs

Heidi Klum usou o Instagram para compartilhar um conjunto de fotos especiais de sua visita ao filho Henry, de 19 anos, que está cursando faculdade.

Acompanhada do marido, Tom Kaulitz, e dos filhos mais novos, Johan, de 17 anos, e Lou, de 15, frutos de seu casamento com o cantor Seal, a modelo aproveitou momentos agradáveis ao lado da família. As imagens capturam a felicidade do reencontro e foram compartilhadas com os seguidores como lembranças preciosas.

Segundo a revista People, Leni, a filha mais velha de Heidi, de 20 anos, não parece ter participado da viagem familiar. A jovem, fruto do relacionamento anterior de Heidi, está atualmente focada em sua carreira de modelo.

Confira os registros dessa reunião familiar na publicação abaixo!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Heidi Klum (@heidiklum)

