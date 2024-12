Helena, filha de Neymar, é hospitalizada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Helena, a filha de cinco meses de Neymar, fruto de um breve relacionamento com Amanda Kimberlly, precisou ser hospitalizada. O motivo não foi revelado pela mãe da criança.

“O lado mais difícil da maternidade para mim. Ver ela assim me deixa sem chão”, escreveu Amanda numa postagem que mostrava o pé do bebê com um acesso intravenoso.

Apesar do susto, Amanda tranquilizou os fãs ao dizer que a filha já estava melhorando.

Segundo ela, Neymar estava separado de Bruna Biancardi quando se envolveu com ela. “Não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento. Foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros”, escreveu Amanda na web quando a menina completou o primeiro mês de vida.

Neymar também é pai de Mavie, de um ano, com Bruna, e David Lucca, 13, com Carol Dantas. Nas redes sociais, Neymar se refere à caçula como “zero três do papai”.

