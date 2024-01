Helicóptero com quatro pessoas a bordo cai em Capitólio-MG

Um helicóptero com quatro pessoas caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais, na manhã desta terça-feira, 2. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na estrada de acesso à Escarpas do Lago. Três vítimas foram atendidas em solo, segundo os Bombeiros. O corpo do quarto ocupante foi encontrado sem vida durante a tarde. Além dos Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. O piloto da aeronave foi levado ao hospital por testemunhas. Outros dois ocupantes receberam atendimento no local. Câmeras de segurança registraram o momento da queda da aeronave. O helicóptero afundou após o impacto com a água. A aeronave é do modelo EC 120 B, com capacidade para quatro passageiros. Ela pode voar com um peso máximo de 1,75 tonelada. A corporação fará uma avaliação do ponto da queda do helicóptero para iniciar a operação de buscas submersas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar as causas da queda. Nesse processo, “são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação”. Uma das vítimas resgatada pelo SAMU não conseguia movimentar as pernas, segundo os Bombeiros. O sexo e a idade não foram revelados. Ela foi levada para um hospital em Passos, município vizinho. O piloto foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Piumih com suspeita de fratura na coluna. Não há detalhes sobre o local ou a gravidade da possível lesão. Uma jovem de 22 anos foi encaminhada para a mesma unidade sem ferimentos graves. Ela se queixava apenas de dores pelo corpo.

Helicóptero cai em Capitólio

Um helicóptero com 4 pessoas cai no lago de furnas cidade de Capitólio MG pic.twitter.com/hsuW5JEQbB — Kleberdual (@kleberdual) January 2, 2024