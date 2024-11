Helô Drummond celebra aniversário ao lado das amigas em sunset animado

Uma das tradições que a consultora de estilo Helô Drummond não abre mão de seguir é a comemoração do aniversário na companhia das amizades. Grata por celebrar a chegada de mais uma feliz primavera, ela convidou amigas para juntas brindarem e festejarem a data. O animado sunset da aniversariante movimentou a varanda do restaurante Rubaiyat Brasília nessa terça-feira (19/11).

Ao lado das duas filhas, Laís e Mariah Carneiro, Helô Drummond recebeu as convidadas com um largo sorriso no rosto e muita alegria. A bordo de um look branco, a consultora de estilo fez questão de abraçar cada uma das amizades e agradeceu as carinhosas felicitações.

Em bate-papo com a coluna Claudia Meireles, Helô se definiu como “festeira”. “Adoro, adoro todo ano”, brincou. Desta vez, ela resolveu mudar um pouco a programação do aniversário. “Todo ano, eu comemorava à noite, lá em casa. Uma amiga que faz a decoração das minhas festas sugeriu de eu fazer um sunset“, recordou.

Quando a amiga lhe deu o conselho, a consultora de estilo decidiu “arriscar”. Como queria que “um astral diferente”, Helô seguiu na missão de “procurar um lugar com paisagem linda”. Ela chegou à conclusão que o espaço ideal seria a varanda do Rubaiyat Brasília. “Impagável essa vista aqui, é maravilhosa”, frisou.

Na conversa, a aniversariante confessou ter rezado para não chover. “As minhas orações deram certo”, revelou. Para o novo ciclo de vida, Helô listou os votos: “Ter muita saúde, alegria, curtir com essas amigas queridas que me rodeiam o ano inteiro e, por isso, que chega essa época não dá para deixar de comemorar muito o sucesso profissional.”

Assista ao vídeo com momentos da comemoração:

Detalhes

Planejada por Amanda Veloso Araújo, nome à frente da Festa Perfeita, a decoração do aniversário de Helô integrou limão siciliano e azulejo português. As tonalidades que imperaram na ambientação foram branco, azul e amarelo. “Eu amei, ficou alto astral”, enfatizou. O bolo e os docinhos levaram a assinatura da Baruka Cake.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Detalhes da decoração da mesa do bolo e docinhos Nina Quintana/Metrópoles 2 de 6 Doçuras Nina Quintana/Metrópoles 3 de 6 Bolo de aniversário cenográfico da Baruka Cake Nina Quintana/Metrópoles 4 de 6 Brigadeiro Nina Quintana/Metrópoles 5 de 6 Docinhos Nina Quintana/Metrópoles 6 de 6 O bolo trouxe limão siciliano na decoração Nina Quintana/Metrópoles

A aniversariante e convidadas conversaram, tiraram fotos e gravaram vídeos em um espaço com detalhes instagramáveis. A ornamentação da mesa posta contou com arranjos florais naturais.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Detalhes da decoração da mesa posta Nina Quintana/Metrópoles 2 de 4 Arranjos florais em tom amarelo Nina Quintana/Metrópoles 3 de 4 Detalhe do guardanapo Nina Quintana/Metrópoles 4 de 4 Mesa posta ornamentada Nina Quintana/Metrópoles

Confira os cliques da comemoração pelo olhar da fotógrafa Nina Quintana:

Serviço

Espaço e buffet: Rubaiyat Brasília

Decoração: Amanda Veloso Araújo, da Festa Perfeita

Bolo e docinhos: Baruka Cake

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.