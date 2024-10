Herança de Cid Moreira gera novas acusações e ataques entre familiares

A morte de Cid Moreira iniciou, em pouco tempo, uma verdadeira guerra por conta de seu patrimônio. O caso, apesar de recente, tem ganhado complexidade e despertado o interesse do público. A coluna Fábia Oliveira, que tem muitos amigos, teve acesso a novos detalhes da batalha travada na Justiça.

Em um documento apresentado em juízo no dia 16 deste mês, os filhos de Cid tecem graves acusações à viúva do pai, Fátima Sampaio. De cara, Roger Felipe e Rodrigo Razendev se propõe a questionar a legitimidade do testamento feito pelo apresentador antes de seu óbito.

Se atendo a uma questão legal, os irmãos afirmam que o documento foi lavrado diante de um número de testemunhas inferior ao que a lei exige. Ao invés de três pessoas, apenas duas dariam força ao documento existente.

Além disso, o cartório onde o testamento foi feito não teria uma gravação do momento de sua lavratura.

Roger e Rodrigo trazem à tona, mais uma vez, os episódios que marcaram os momentos finais de vida do pai. Nesse contexto, apontam que a própria Fatima já teria afirmado que Cid Moreira estaria “totalmente desequilibrado”.

O apresentador permaneceu por meses afastado de qualquer convívio social. Os irmãos afirmam que o pai não possuía condições mínimas de sanidade para assinar qualquer documento. Ambos também acusam Fátima de tentar se apoderar dos bens deixados por Cid Moreira, afastando os direitos de seus filhos, herdeiros necessários.

Em outro momento, Roger e Rodrigo tornam a descredibilizar as supostas testemunhas do testamento.

Mostrando não temer ir a fundo na batalha, os rapazes afirmam que as testemunhas vivem na mesma rua e eram amigas íntimas de Fátima. Os dois dizem, ainda, que uma delas enfrentava severos problemas financeiros. As testemunhas, segundo ambos, são evidentemente “duvidosas”.

Fátima é acusada, ainda, de tentar promover malabarismos para fugir de uma ordem legal. A coluna explica: por ter se casado com pessoa idosa, de idade avançada, o regime da relação era de separação total de bens. Rodrigo e Roger alegaram que o testamento é um instrumento da madrasta para subverter a lei.

Por fim, os irmãos dizem estar sob a mira de mentiras descabidas e reafirmam o desejo de anular o testamento de Cid Moreira junto à Justiça.