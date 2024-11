Herança milionária de Olavo de Carvalho “some” por dívidas com o fisco

Filha do escritor Olavo de Carvalho, Heloísa de Carvalho Martins Arriba afirmou que dívidas com fisco dos Estados Unidos, onde o pai morava desde 2005, consumiu boa parte da herança deixada pelo guru bolsonarista morto em 2022, aos 74 anos. Ela afirma que os herdeiros do líder conservador perderam uma casa avaliada em 400 mil dólares, cerca de R$ 2,4 milhões, levada a leilão para pagamento de um débito fiscal.

A bacharel em Direito contou numa rede social que, ainda vivo, Olavo de Carvalho começou a acumular uma dívida de imposto predial sobre o imóvel.

“Olavo devia imposto predial, morreu. A viúva e os herdeiros ignoraram, a dívida foi cobrada, novamente a viúva e os herdeiros ignoraram, a casa foi para leilão e eles perderam um imóvel de mais de 400 mil dólares”, contou aos seus seguidores.

“O bizarro é que, no processo americano, só encontraram eu [sic] com endereço no Brasil, o que não tem validade para notificação. O filho soldadinho americano se fez de morto, perdeu parte da herança. Tudo aqui devidamente registrado com documentos da Justiça americana”, relatou.

Alerta

Nas postagens, Heloísa também fez um “alerta” aos credores do espólio do pai: “Olha, aconselho os credores do falecido guru Olavo a habilitarem seus créditos no inventário, porque, pelo que estou vendo, as dívidas com o fisco vão levar tudo na prioridade da concorrência.”

Primogênita de Olavo de Carvalho, Heloísa foi a única dos 8 filhos do escritor a ser excluída do testamento do pai, registrado em 2018 no estado norte-americano da Virgínia. No Brasil, ela pleiteia na Justiça o direito de ser inventariante do escritor e luta por parte dos direitos autorais dos livros de Olavo.

Os desentendimentos entre Heloísa e Olavo de Carvalho se aprofundaram em 2017, quando ela publicou uma carta aberta em que acusava o pai de ter apontado uma arma para a cabeça dos filhos em um “surto de loucura”.

No mesmo ano, o escritor prestou queixa contra a filha, acusando-a de integrar um grupo de criminosos de esquerda dedicado a atacar sua imagem. Ele a processou por calúnia e difamação pela publicação da carta. Pai e filha também defendiam pontos de vista ideológicos contrários. Ela foi filiada ao PT entre 2019 e 2021.

Nesse período, Heloísa publicou o livro “Meu pai, o guru do presidente: a face ainda oculta de Olavo de Carvalho”, no qual acusou o pai de abandono intelectual por não tê-la enviado à escola.