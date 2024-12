Herdeiro bilionário desiste de interditar pai na Justiça de Simões Filho

Em um desfecho inesperado, a disputa familiar entre o empresário Jamel Fares, fundador da Marabraz, e seu filho Abdul Fares chegou ao fim nesta quinta-feira (12). Abdul, noivo da atriz Marina Ruy Barbosa, desistiu do pedido de interdição do pai, optando por um acordo consensual logo após o pedido de afastamento sob sigilo em Simões Filho.

A decisão de Abdul de buscar a interdição de Jamel, alegando incapacidade do pai para gerir os negócios da família, havia gerado grande repercussão na mídia. O processo, que envolvia um patrimônio estimado em R$ 1 bilhão, colocou em evidência as divergências entre pai e filho.

Durante o processo, Jamel contestou as alegações de Abdul, afirmando ter plena capacidade para continuar à frente dos negócios da família. O empresário também criticou o estilo de vida do filho, acusando-o de gastos excessivos.

Com o acordo, a família revelado pelo BP Money, Fares busca agora focar na união e no futuro dos negócios da Marabraz. Os termos do acordo não foram divulgados.