Herman Benjamim toma posse como presidente do STJ e ressalta importância de minorias no Judiciário

O novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamim, e o vice-presidente, Luis Felipe Salomão, tomaram posse nesta quinta-feira (22). Ambos exercerão seus mandatos por dois anos, até 2026, sucedendo Maria Theresa de Assis Moura e Og Fernandes. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de outras autoridades. Durante seu discurso de posse, Herman Benjamim enfatizou a relevância da inclusão social e ambiental, ressaltando a importância de aumentar a participação de mulheres, pessoas negras e outras minorias no sistema judiciário.

Benjamim, que integra o STJ desde 2006, é amplamente reconhecido por sua atuação nas áreas de direito ambiental e do consumidor. Ele ganhou notoriedade ao ser relator do caso que resultou na cassação da chapa Dilma-Temer no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), um marco importante na política brasileira. Por sua vez, Luis Felipe Salomão, membro do STJ desde 2008, tem se destacado na formulação de legislações voltadas para métodos de arbitragem e mediação de conflitos. Além disso, ele foi um dos responsáveis pela elaboração do anteprojeto de reforma do Código Civil.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA