Herói na estrada: Médico Yure Brito salva vidas em tragédia em trecho da BR-101 em Itamaraju

Na tarde desta segunda-feira (09), uma colisão frontal entre dois veículos transformou a BR-101, no trecho entre Itamaraju e Itabela, em cenário de caos e desespero. Enquanto a tragédia se desenrolava, um ato de coragem e solidariedade emergiu: o médico Yure Freitas Brito e Nathany Ferraz foram os primeiros a chegar ao local, agindo com heroísmo para salvar vidas que pendiam por um fio.

Sem hesitar, o médico iniciou os protocolos de emergência, priorizando avaliações vitais, procedimentos de segurança e coordenando voluntários para evitar novos riscos. Entre as vítimas, uma mulher presa ao cinto de segurança inalava fumaça enquanto o veículo começava a ser consumido pelas chamas. A ação rápida e precisa do Dr. Yure Brito foi crucial para que vidas não fossem ceifadas naquele instante dramático.

Ao lado da mãe, um menino debilitado e com dificuldades respiratórias exigiu atenção imediata. O profissional, atento a sinais de gravidade, desconfiou de um possível pneumotórax, reforçando cuidados críticos e prevenindo o pior. O condutor do segundo veículo, preso aos destroços, também recebeu assistência até a chegada do SAMU 192, com Yure liderando os primeiros socorros, solicitando agilidade e organização aos presentes.

A cena, marcada pela fumaça, destroços e gritos de socorro, foi testemunha de um ato que transcende o dever profissional. “Quando a vida pede socorro, o herói não hesita; age”, frase que define o momento em que Yure Brito e Nathany Ferraz transformaram desespero em esperança.

Ao entregar os feridos estabilizados à equipe de resgate, Yure Brito demonstrou não apenas competência, mas a essência de um verdadeiro guardião da vida. Em tempos onde o individualismo prevalece, o gesto altruísta deste médico reacende a fé na humanidade e enaltece o poder de um ato heroico.