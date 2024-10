Hezbollah assume autoria de ataque contra base israelense perto de Tel Aviv

O movimento islamista libanês Hezbollah afirmou, nesta segunda-feira (7), ter lançado foguetes contra uma base da inteligência militar israelense perto da cidade de Tel Aviv. O grupo, apoiado pelo Irã, informou ter disparado “uma salva de foguetes contra a base Glilot, da unidade de inteligência militar 8200, nos arredores de Tel Aviv”. O Exército israelense indicou que sirenes antiaéreas foram acionadas no centro de Israel depois que projéteis foram lançados do Líbano. “Depois que as sirenes soaram no centro de Israel, foram identificados vários lançamentos de projéteis que cruzaram o território israelense vindos do Líbano”, segundo um comunicado militar. Esses disparos acontecem no mesmo dia em que completa um ano do ataque do Hamas a Israel, que resultou na morte de 1.206 pessoas em Israel, a maioria civis. Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 97 ainda estão retidas em Gaza, incluindo 34 declaradas mortas pelo Exército israelense. Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que já matou mais de 41.900 palestinos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, os quais a ONU considera confiáveis.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula