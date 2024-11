Hezbollah ataca Israel com 150 foguetes

O Hezbollah atacou Tel Aviv, em Israel, com 150 foguetes, na quarta-feira (6). O incidente acontece exatamente 40 dias após a morte do líder máximo da organização, um evento que teve grande repercussão na região. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aproveitou a ocasião para comentar sobre a recente vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Segundo Netanyahu, essa vitória simboliza um “poderoso recomeço” nas relações entre Israel e os Estados Unidos, destacando a importância da aliança entre os dois países.

O ataque com foguetes em Tel Aviv intensifica as tensões já existentes na região, especialmente após a perda de um dos principais líderes do Hezbollah. A situação se torna ainda mais complexa com a mudança no cenário político dos EUA, que pode influenciar a dinâmica das relações internacionais. As autoridades israelenses estão em alerta máximo após o ataque, e a resposta militar pode ser uma possibilidade considerada. A situação continua a ser monitorada de perto, enquanto a população local vive momentos de insegurança e apreensão.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA