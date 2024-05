Hezbollah diz que ataques israelenses mataram 8 pessoas no Líbano

O grupo islâmico declarou que, em resposta ao ataque, lançou foguetes contra instalações do Exército de Israel, na fronteira ao norte do país

26.mai.2024



O Hezbollah, grupo extremista islâmico, disse neste domingo (26.mai.2024) que 8 pessoas foram mortas em vilarejos no sul do Líbano depois de ataques isralenenses na região. As informações são da Reuters.

O grupo declarou que duas pessoas foram mortas em Ayta al-Shaab, outras 3 em Houla, mais duas em Yaroun, além de 1 motorista cuja motocicleta foi atacada em uma estrada principal em Naqoura.

O Hezbollah publicou que estava em luto pela morte de 4 de seus combatentes depois dos ataques israelenses e que respondeu com o lançamento de dezenas de foguetes Katyusha –usando um lançador múltiplo de mísseis construído pela 1ª vez na União Soviética para a 2ª Guerra Mundial– contra unidades de reserva do Exército israelense na fronteira ao norte de Israel.

Repetidamente, o grupo extremista afirma que cessará o fogo quando a ofensiva de Israel em Gaza terminar, mas que também está pronto para continuar a lutar se continuarem os ataques ao Líbano.

Embora a guerra seja entre Israel e o Hamas, as forças israelenses e o Hezbollah trocam ataques desde o início do conflito. O grupo extremista sediado no Líbano comemorou a ação do Hamas que resultou no atual conflito.

As tensões aumentaram depois da morte Saleh al-Arouri. O vice-chefe político do Hamas foi assassinado durante um ataque israelense, realizado em Beirute, na capital do Líbano, em 2 de janeiro.