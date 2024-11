Hip-Hop como Patrimônio: O Papel de Vini Twice na Luta Cultural

Originário de Macaé-RJ, o rapper e compositor Vinícius Bates, conhecido artisticamente como Vini Twice, é um nome em ascensão no cenário do Hip-Hop brasileiro. Desde que entrou na cena em 2017, Vini vem provando que talento, autenticidade e perseverança são os alicerces de sua trajetória. Fundador do selo independente Under86, ao lado de três amigos, ele encontrou na música e na produção cultural um caminho para expressar sua arte e fortalecer a cultura do Hip-Hop em sua região e além.

Em julho de 2018, Vini Twice fez sua primeira apresentação pública com a Under 86, no evento “Hip Hop Salva Vidas” em Rio das Ostras. Já em 2019, sua atuação na cena cultural cresceu ainda mais, com performances no Slam Riostrense de poesias e shows marcantes como o pocket show no Rap da Ponte em Macaé. Sua inquietação com a falta de eventos voltados para o Hip-Hop o levou a se tornar um dos principais nomes por trás do Rap do Vinil, evento cultural que movimentou a cena local com batalhas de rima, slam de poesias, cyphers de dança e rodas de conversa, tudo em prol do fortalecimento da comunidade artística.

Foto: @original_goos

O lançamento da cypher “Under 86 é o Trem”, em agosto de 2019, marcou a estreia de Vini Twice com um videoclipe, destacando-se ao lado de outros integrantes do coletivo. Desde então, seus lançamentos, como “Livre”, “Ganância Vírus” e “Anjo Caído”, mostram um artista em constante evolução, experimentando com diferentes sonoridades e se envolvendo diretamente na produção de suas músicas. O clipe de “Anjo Caído” foi especialmente notável, ganhando repercussão em portais especializados como Kalamidade e Bocada Forte, e marcando um momento de transformação na carreira de Vini.

O comprometimento de Vini Twice com o Hip-Hop transcende a música; ele é também um produtor cultural e organizador de eventos que fomentam a cena local. Em projetos como o “Cinco Estrelas Sem Macete” e shows com a Under 86, Vini deixou clara sua missão de promover espaços de expressão para novos talentos e fortalecer a cultura urbana.

Foto: @original_goos

Além de sua arte, Vini Twice tem uma presença marcante nas redes sociais, onde compartilha prévias de novos projetos e mensagens de inspiração para a juventude, mantendo-se fiel às suas origens e valores. Ele é um exemplo de resiliência e autenticidade, um rapper que nunca se deixou corromper pelas adversidades, honrando seu código de conduta e inspirando uma geração com sua visão de futuro e respeito às raízes do Hip-Hop. Vini Twice é muito mais do que um rapper talentoso; ele é um símbolo de resistência, criatividade e comprometimento com a cultura que abraçou.

Foto: @original_goos

Conheça melhor o trabalho do Artista em: @vini_twice

