Histórico! A’ja Wilson quebra recorde de pontuação na WNBA

Uma das melhores jogadoras da Women’s National Basketball Association (WNBA), a pivô do Las Vegas Ace, A’ja Wilson, quebrou o recorde de pontos em uma só temporada e entrou para a história da maior liga feminina de basquete do mundo.

O recorde foi batido nesta quarta-feira (11/9), na partida contra o Indiana Fever, ainda próximo ao final do primeiro tempo. Com um arremesso de lance livre faltando 26 segundos para o fim do segundo quarto, ela chegou a 940 pontos, ultrapassando Jewell Loyd, que em 2023 tinha alcançado a marca de 939 e tinha o recorde anterior. O recorde veio com apenas 35 jogos, enquanto Loyd havia conseguido em 38 partidas.

A’ja Wilson chegou a marca de 956 pontos na temporada, ao terminar a partira com 27 pontos, e ainda contribuiu com 12 rebotes, chegando a um duplo-duplo. Além disso, está perto de bater um outro recorde, ao se tornar a primeira jogadora em toda a história da WNBA a marcar pelo menos mil pontos em uma temporada.

Ela foi duas vezes MVP da WNBA, em 2020 e 2022, e campeã da liga em 2022 e 2023, nesse último levou também o título de MVP das finais. Na atual temporada, Wilson tem média de 27,3 pontos e 11,9 rebotes por partida. Os Aces ainda tem mais quatro jogos na temporada regular.