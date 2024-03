HIV, câncer e pesando 41 kg: como morreu um dos maiores galãs da Globo

Quando o assunto se trata de grandes perdas de nomes que brilharam na Globo, o canal dos Marinhos, sabemos que vocês gostam de ficar por dentro de tudo o que aconteceu. Sendo assim, com HIV, câncer e pesando 41 kg: vamos relembrar tudo sobre a perda irreparável de galã de novelas da Globo, que está no ar atualmente no serviço de streaming da emissora.

Sem mais delongas, estamos falando de Rodolfo Bottino. Para quem não se lembra, ele se consagrou como astro do canal carioca e esteve em tramas como Ti Ti Ti (1985), Bambolê (1987) e Bebê a Bordo (1988). Mas seu papel de maior destaque foi Lauro, na minissérie Anos Dourados (1986). Sendo Pátria Minha, exibida entre 1994 e 1995, sua última atuação.

Leia a matéria completa e veja as fotos no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.