HIV: quais as formas de transmissão e como evitar o vírus?

HIV é a sigla para Vírus da Imunodeficiência Humana, o qual provoca a Aids e é transmitido pelo contato com alguns dos fluídos corporais (sêmen, líquido vaginal, sangue, leite materno, etc.) de uma pessoa infectada. A infecção do HIV destrói de forma progressiva os glóbulos brancos do sangue, chamados de T CD4+, o que enfraquece a defesa do corpo contra câncer e infecções.

Esse vírus faz parte dos retrovírus da subfamília dos Lentiviridae, que tem algumas características em comum, como período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das células do corpo e do sistema nervoso, e supressão do sistema imune.

Ao chegar até o linfócito CD+4, o HIV altera o DNA dessa célula e passa a fazer cópias de si mesmo, de acordo com artigo do Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, vinculado ao Ministério da Saúde. Depois de se multiplicar, rompe as células e busca novas para continuar a infecção.

Tubo com sangue infectado pelo vírus HIV (Imagem: mikeforemniakowski/Shutterstock)

O que é o HIV e qual a diferença para a Aids?

Ter HIV não é a mesma coisa que ter Aids. Enquanto o HIV é o vírus, Aids é a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, a forma mais grave da infecção pelo HIV que pode aparecer quando não há tratamento. Ou seja, HIV é o vírus que causa a doença chamada de Aids.

Ilustração de um vírus (Imagem: Niphon Subsri/Shutterstock)

Muitas pessoas vivem com infecção de HIV por anos sem, no entanto, desenvolver a doença ou os sintomas. Mesmo assim, ainda podem transmitir o vírus, em especial, se não tiverem tratamento adequado. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo lançou uma nota em que informa que pessoas vivendo com HIV com carga viral indetectável há, pelo menos, seis meses tem risco insignificante de transmitir o vírus por via sexual.

A Aids é caracterizada pelo desenvolvimento de infecções oportunistas muito sérias ou câncer, já que o número de linfócitos CD4+ diminui de forma drástica.

Vacina contra o HIV (Imagem: Creativa Images/Shutterstock)

Algumas das formas de contaminação do Vírus de Imunodeficiência Humana são:

Sexo sem camisinha (oral, vaginal, e anal);

Uso de seringa por mais de uma pessoa;

Transfusão de sangue contaminado;

Da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação;

Instrumentos pontiagudos ou cortantes que não foram esterilizados.

Não é possível transmitir HIV apenas com toque, beijo no rosto ou na boca, contato com suor ou lágrimas, ou utilizando o mesmo sabonete/toalha/lençóis.

Algumas das formas de prevenção são o uso de preservativos durante as relações sexuais. O Sistema Único de Saúde também disponibiliza retrovirais como Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Prodilaxia Pós-Exposição (PEP). Além disso, nunca compartilhe agulhas ou seringas, e use luvas de borracha ao ter contato com líquidos corporais de outras pessoas.

