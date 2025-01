Hoje é Dia: Dia de Reis, Charlie Hebdo e Elvis Presley são destaques

Chegamos ao primeiro domingo de 2025 às vésperas do Dia de Reis (que ocorre amanhã, 6 de janeiro). A data encerra o ciclo natalino em várias culturas e, tradicionalmente, é a data em que se desmonta a decoração natalina. Em alguns locais, também é celebrada a Folia de Reis. A festa foi tema da Agência Brasil em 2024, e a origem da data foi explicada na Radioagência Nacional em 2023.

A semana também é marcada por acontecimentos impactantes na nossa história recente. O maior destaque são os 10 anos (em 7 de janeiro) dos ataques terroristas que ocorreram na sede do semanário francês Charlie Hebdo e resultaram em 12 mortes. O acontecimento e toda a comoção (simbolizada pela frase “Je suis Charlie”, que se tornou símbolo de solidariedade) foram abordados pela Agência Brasil e pelo o Observatório da Imprensa:

No dia 8 de janeiro, completam-se dois anos de um evento que ressignificou este dia: em 2023, a Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi depredada durante um ato que pedia um golpe de Estado no Brasil. O uso do ato para uma tentativa de golpe ainda é investigada por autoridades policiais e já há condenações na Justiça contra participantes do ato. Toda a cronologia do 8 de janeiro foi lembrada pela Agência Brasil em 2024. O minuto-a-minuto foi descrito nesta matéria e o repórter Alex Rodrigues deu um depoimento sobre a cobertura ao videocast Grades de Janeiro, da Radioagência Nacional:

No dia 10, completam-se 5 anos do caso Backer. Em janeiro de 2019, um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais identificou dietilenoglicol, uma substância tóxica, em lotes da cerveja Belorizontina, da Backer. O episódio resultou em 26 casos de intoxicação e quatro mortes. A Agência Brasil e a TV Brasil fizeram uma ampla cobertura na época:

Música

No dia 8 de janeiro, comemora-se o nascimento do chamado “Rei do Rock”. Foi nesta data, em 1935, que nasceu Elvis Presley. A trajetória e alguns episódios de sua vida (como o lançamento do primeiro disco, That’s All Right, em 1954) foram contados por veículos da EBC como a Radioagência Nacional (História Hoje) e a TV Brasil (Repórter Brasil).

No dia 11, dois acontecimentos também chamam atenção no mundo da música: o aniversário de 80 anos de Geraldo Azevedo (autor de sucessos como “Dia Branco” e “Táxi Lunar”) e os 40 anos da primeira edição do Rock in Rio. Geraldo já foi destaque na TV Brasil em participações no Todas as Bossas e no Samba da Gamboa, enquanto o festival foi lembrado em um especial do site das Rádios EBC.

Outras Datas

No dia 7, é comemorado no Brasil o Dia da Liberdade de Culto. A data, que reforça o direito de praticar ou não qualquer religião, foi tema de uma matéria do Repórter Brasil em 2019.

No dia 8, é celebrado o Dia Nacional do Fotógrafo. A data, que remete à chegada da fotografia ao Brasil em 1840, também foi destaque na TV Brasil. Em 2020, o Fique Ligado falou da celebração:

Para fechar a semana, temos mais duas datas no dia 11: o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos e o Dia Internacional do Obrigado. No ano passado, o Viva Maria fez uma edição dedicada à primeira destas datas. Em 2022, a Radioagência Nacional falou da segunda data.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia da semana entre 5 e 11 de janeiro de 2025

