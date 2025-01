Hoje é Dia: terremoto no Haiti e morte de Zilda Arns completam 15 anos

A semana entre os dias 12 e 18 de janeiro tem uma data que rememora um acontecimento triste e relativamente recente. Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti foi devastado por um terremoto de magnitude 7,0, com epicentro a cerca de 25 km de Porto Príncipe.

O número de mortes foi tamanho que não há uma estatística exata. Há estimativas de 220 mil mortes, de 230 mil mortes e até de 300 mil mortes. Em 2014, quando a tragédia completou 5 anos, o Repórter Brasil fez uma série especial de conteúdos sobre o país e o episódio:

Uma das vítimas do terremoto que atingiu o Haiti em 2010 foi a pediatra e sanitarista brasileira Zilda Arns Neumann. Fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa (organismos de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), ela estava em missão no país quando foi vitimada pela tragédia. Em 2023, o nome dela foi, inclusive, incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Já a sua biografia foi contada no História Hoje em 2015:

Aniversário de Belém, eleições e Bezerra

Ainda no dia 12 de janeiro (hoje), há o aniversário da cidade de Belém. A capital do Pará, famosa por pontos turísticos como o Mercado Ver-o-Peso e referência econômica na Região Norte, completa nada menos do que 409 anos. A história da cidade foi contada pela Agência Brasil em 2016.

No dia 15 de janeiro, completam-se 40 anos da primeira eleição presidencial após o fim da Ditadura Militar. Ainda de forma indireta, o pleito elegeu Tancredo Neves (que faleceu antes de assumir o posto e deu lugar a José Sarney). Em 2015, a Agência Brasil tratou do episódio. Em 2023, foi o Na Trilha da História que falou sobre o assunto:

Para fechar a semana, no dia 17 de janeiro temos os 20 anos da morte do célebre sambista Bezerra da Silva. Autor de sucessos conhecidos pela crítica social, ele já foi homenageado em alguns programa da EBC como o Roda de Samba (em 2015) e o Acervo Musical em 2020.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia da semana entre 12 e 18 de janeiro de 2025

