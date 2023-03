‘Hoje mostramos outra cara’, diz Cauly após goleada do Bahia sobre o Jacuipense

Depois de estrear sofrendo uma goleada de 6×0 para o Sport, o meia Cauly deu a volta por cima com a camisa do Bahia. No seu primeiro jogo em solo baiano, o meia que nasceu em Porto Seguro, mas foi formado na Alemanha e fez carreira na Bulgária, anotou o primeiro gol como jogador profissional no futebol brasileiro.

Após a partida, ele comemorou o feito e disse que o elenco deu uma resposta após a sequência de derrotas que culminaram em protestos da torcida no aeroporto e no CT Evaristo de Macedo.

“Feliz, momento especial para mim, primeiro gol no Brasil. É um momento especial para a minha família inteira. Hoje mostramos outra cara. Passamos por um momento difícil, não era a estreia que eu esperava. Foi um erro, mas levantamos a cabeça para dar um passo à frente”, disse ele.

A goleada por 4×1 sobre o Jacuipense garantiu o Bahia na segunda fase da Copa do Brasil. O tricolor é o único baiano que segue vivo na competição, já que além do Jacupa, Vitória, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas caíram na primeira fase.

O rival do tricolor na segunda fase da Copa do Brasil será o Camboriú, que passou pelo Manaus. O jogo será em Salvador, mas ainda não tem data definida. Antes, o Esquadrão encara o Vitória, no segundo clássico Ba-Vi do ano. A partida será na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.