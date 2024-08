Holandesa leva 3º medalha e bate recorde olímpico na maratona de Paris

A maratona feminina das Olimpíadas de Paris 2024 foi marcada pela terceira medalha da holandesa Sifan Hassan apenas nesta edição do evento. Além de vencer a prova, realizada neste domingo (11/8), a maratonista bateu o recorde olímpico ao completar os 42km em 2h22m55s.

Antes de sua vitória na maratona, Sifan Hassan já havia garantido duas medalhas de bronze em Paris, uma vez que subiu ao pódio nas provas de 5.000m e 10.000m em pista do atletismo.

Nos Jogos de Tóquio, ela fez história ao se tornar a primeira atleta a conquistar medalhas em todas as três provas de fundo do atletismo em uma única edição olímpica, com dois ouros e um bronze. Com a conquista dos 42 km, a holandesa ampliou ainda mais o feito.

Na maratona, Hassan dividiu o pódio com Tigst Assefa, da Etiópia, que terminou em 2h22m58s, e Hellen Obiri, do Quênia, com 2h23m10s. A holandesa assumiu a liderança apenas nos últimos metros da prova para ultrapassar Assefa na penúltima curva, após um leve choque entre as duas. A etíope e a vencedora chegaram a se encostar antes de Hassan abrir distância e garantir a vitória.

O antigo recorde olímpico pertencia a etíope Tiki Gelana com o tempo de 2h23m07s feito em Londres 2012, o que resultou na medalha de ouro.