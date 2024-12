Homem acusado de matar ex-companheira a tiros no interior da Bahia é encontrado em casa abandonada e preso

Considerado foragido, um homem suspeito de matar a ex-companheira dentro da própria casa no povoado de Caboronga, zona rural de Irará, interior da Bahia, foi preso nesta segunda-feira (23).

O mandado de prisão foi cumprido por policiais da 97ª Companhia Independente de Polícia Militar. Conforme informações do g1, o acusado, que não teve apenas o apelido divulgado, “Nininho”, foi encontrado em uma casa abandonada no povoado de Maracaiá, na zona rural do município de Água Fria, a 158 km de Salvador.

Casa onde o suspeito foi encontrado e preso pela polícia. Foto: Polícia Civil

O crime aconteceu no dia 8 de dezembro, quando ele matou Déborah Saraiva dos Santos Campos, de 31 anos, a tiros. A polícia confirma que ao chegar no local a vítima estava ensanguentada, caída no chão, com várias marcas de tiros.

O corpo foi encontrado pelo filho do ex-casal. A arma utilizada na ação foi achada dias depois, no quintal da casa onde Déborah morava.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o ex-marido cometeu o crime porque não se conformava com o fim da relação. Ele foi apresentado na Delegacia Territorial de Irará e permanece à disposição da Justiça.