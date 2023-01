Homem acusado de tentar explodir bomba no Aeroporto de Brasília se entrega em MT

Informação foi divulgada pelo interventor federal no Distrito Federal, Ricardo Cappelli; réu foi identificado como Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 anos

Reprodução / Twitter @Ricardocappelli

Réu foi identificado como Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 anos



Um dos homens envolvidos na tentativa de explosão de um caminhão tanque no Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek, foi preso nesta terça-feira, 17, no Mato Grosso. A informação foi divulgada pelo interventor federal no Distrito, Federal Ricardo Cappelli, em mensagem no Twitter. “Preso no MT um dos envolvidos na tentativa de explosão do caminhão tanque no aeroporto de Brasília. A lei será cumprida”, escreveu na publicação. O suspeito foi identificado como Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 anos. Segundo a Polícia Civil estadual, ele se entregou na Delegacia da Polícia Civil de Comodoro, na região oeste de Mato Grosso, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Alan Diego é investigado por “suspeita de ato terrorista em Brasília” durante a tentativa de explosão de uma bomba no Aeroporto Juscelino Kubitschek, ocorrida em 24 de dezembro de 2022. Na semana passada, ele se tornou réu após a 8ª Vara Criminal do Distrito Federal acatar a denúncia contra ele e mais dois investigados pelo crime. Como a Jovem Pan mostou, uma bomba foi encontrada à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central. Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Federal agiram conjuntamente para desativar o explosivo. O primeiro suspeito de montar o artefato explosivo, identificado como George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi preso em 24 de dezembro e o objeto detonado pela PM. O terceiro réu, identificado como Wellington Macedo, segue foragido.

