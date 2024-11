Homem agride mulher, foge com os filhos em carro de cliente e é preso

São Paulo — Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (3/11) suspeito de agredir a própria mulher, de 3 anos, na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo.

Além disso, ele, que é funileiro, furtou o carro de um cliente para fugir com os dois filhos do casal, uma criança de 5 anos e um bebê de apenas 7 meses.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher afirmou que foi agredida com socos no rosto pelo suspeito na residência da família, na Vila Hortolândia.

A Polícia Militar (PM) encontrou o homem dirigindo o carro do cliente pela cidade de Jundiaí. Ele estava com as duas crianças, mas apresentava sinais de embriaguez.

Na delegacia, o homem confessou ter agredido a mulher e admitiu ter bebido antes de cometer o crime. Ele foi levado para o plantão policial junto com as crianças e a esposa.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher recusou receber atendimento médico e também não quis pedir uma medida protetiva contra o marido.